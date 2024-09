Les hôpitaux publics bruxellois Iris Sud et le CHU Saint-Pierre vont se regrouper dès 2026

Les hôpitaux publics bruxellois Iris Sud et CHU Saint-Pierre ont annoncé mercredi leur futur groupement en une seule entité. Ce projet est destiné à "faire traverser les encombres budgétaires et la pénurie de soignants afin de garantir l'accès aux soins de santé à toutes et tous", a résumé le président du CA des hôpitaux Iris Sud et bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette en conférence de presse.

Les bourgmestres concernés (Anderlecht, Bruxelles, Etterbeek, Ixelles et Saint-Gilles) ont confirmé leur fierté de "proposer une médecine de très haute qualité accessible à toutes et tous", et leur souhait de poursuivre cet objectif. "Mais la santé publique coûte de plus en plus cher et la pénurie du personnel soignant est une réalité", a rappelé le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.

Un projet, "porté par les praticiens de terrain", a dès lors été lancé pour rapprocher en un seul hôpital le CHU Saint-Pierre et les hôpitaux Iris Sud (Bracops, Etterbeek-Ixelles et Molière). Cela concernera à terme six sites, regroupant 1.100 lits et 6.000 collaborateurs. Le lancement légal de ce groupement est prévu pour janvier 2026.