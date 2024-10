L'exposition Terracota Army s'ouvre mercredi à Tour & Taxis

Dès mercredi, les curieuses et curieux pourront donc faire l'expérience d'un "voyage extraordinaire dans la Chine d'il y a 2.200 ans", promet l'organisation.

Découverte en 1974 par des cultivateurs de l'est de la Chine et déclarée patrimoine culturel mondial par l'Unesco en 1987, l'Armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huangdi se compose de 8.000 soldats, chevaux et chars. Elle fut façonnée de son vivant, de 246 à 210 avant notre ère, afin d'être intégrée à son mausolée. Sa réalisation dura 36 ans et mobilisa environ 720.000 ouvriers.