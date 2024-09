L'ULB fait sa rentrée et met en valeur ses athlètes olympiques, dont Sarah Chaâri

Pierre Thys, directeur général et artistique du Théâtre National de Belgique, et la cheffe étoilée Isabelle Arpin, seront aussi primés.

Lors de sa rentrée officielle, l'ULB remet traditionnellement des médailles à ses "lauréats de l'année". Année olympique oblige, l'accent sera porté sur les jeunes athlètes étudiant dans l'université. Outre Mme Chaâri, seront ainsi honorées les membres de l'équipe féminine de hockey Red Panthers, qui ont terminé 4e aux JO, Ambre Ballenghien, Justine Rasir et Emily White, ainsi que la sprinteuse Liefde Schoemaker (membre des Belgian Cheetah, le relais 4x400 m féminin).

L'autrice belge Lize Spit ("La Débâcle") a, elle, reçu une carte blanche pour la cérémonie.

Cette séance de rentrée marquera le début du second mandat d'Annemie Schaus, réélue rectrice de l'ULB en mai 2024 pour un nouveau mandat de quatre ans. Les priorités de Mme Schaus seront de "recentrer l'université sur ses missions fondamentales : la passion de la recherche, un enseignement accessible à toutes et tous, et un engagement sociétal renforcé", communique l'université.