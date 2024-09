Mikel Mehmetaj est coupable de meurtre et de tentative de meurtre

Le jury a suivi le réquisitoire de l'avocat général et les plaidoiries des avocats de la partie civile, Me Virginie Taelman, Me Alida Shpati, Me Jonathan De Taye et Me Guillaume Lys, en reconnaissant l'accusé coupable sur toute la ligne.

Celui-ci n'était plus ni présent ni représenté jeudi, les jurés n'ont donc pas entendu de thèse de la défense. Mikel Mehmetaj, qui avait été libéré en 2022 sous conditions et contre le versement d'une caution de 30.000 euros, a vraisemblablement fui après les plaidoiries de la partie civile mercredi soir. Il est activement recherché.