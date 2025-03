Opération policière dans un point de deal bien connu de Bruxelles: vendeurs et consommateurs directement concernés

Ces dernières semaines, la capitale a été ébranlée par plusieurs incidents de tir en pleine rue, notamment à l'arme de guerre, liés à la rivalité entre bandes. L'action de vendredi a été menée en collaboration avec le parquet de Bruxelles et l'Office des étrangers. Douze consommateurs se sont pliés à une perception immédiate, tandis que la police a procédé à six arrestations administratives pour séjour illégal.

Cinq personnes ont ainsi été écrouées dans des centres fermés et un mineur non accompagné (Mena) a été placé en centre d'hébergement. Un individu, suspecté d'être un trafiquant, a également été mis à la disposition du parquet. Les forces de l'ordre ont en outre dressé deux procès-verbaux pour blanchiment d'argent. Elles ont saisi 3.000 euros et un peu plus de 250 dollars.

À lire aussi Coups de feu tirés à Anderlecht: un homme de 19 ans interpellé dans le cadre de l'enquête sur les violences liées à la drogue

Règlements de compte

Le quartier autour de la station de métro Clémenceau à Anderlecht a été à plusieurs reprises le théâtre d'agressions à l'arme à feu, des règlements de compte entre trafiquants de drogue qui se livrent une concurrence féroce pour l'occupation de territoires de vente. Des faits similaires se sont produits au cours des derniers mois dans le quartier de la place Bethléem à Saint-Gilles et dans le quartier de la place Saint-Antoine à Forest.

Le 15 février, un jeune homme de 19 ans avait perdu la vie lors de coups de feu près de la station Clemenceau. Deux jours plus tard, un homme avait été blessé par balle à la jambe sur la place Saint-Guidon, à Anderlecht.