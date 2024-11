"Poussée violemment et agressée à plusieurs reprises": le calvaire d'une jeune femme en bordure de forêt de Soignes

Un suspect a été interpellé dans l'enquête sur l'agression sexuelle d'une jeune femme le 1er août en bordure de la forêt de Soignes, du côté de Hoeilaart, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde. Ce dernier confirme ainsi une information de plusieurs médias. L'homme a été présenté à un juge d'instruction et placé sous mandat d'arrêt.

Le 1er août, vers 20h30, une jeune femme a été agressée par un individu à 100 mètres de l'entrée de la forêt de Soignes, à hauteur de la Sparrebosstraat à Hoeilaart. L'individu a traversé les bois pour aborder la victime dans un anglais approximatif. "Il lui a dit 'Wanna talk' et 'I love you, I want to kiss you'. La jeune femme a poursuivi sa route mais, très rapidement, elle a été poussée violemment au sol et agressée à plusieurs reprises. La victime a finalement pu se dégager de son agresseur et prendre la fuite", avait retracé le parquet.