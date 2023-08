Racket, toxicomanie, insalubrité: renforcement policier à la gare du Midi pour tenter de contrôler "le quartier de la honte"

Dimitri est inspecteur principal et cela fait 18 ans qu'il est dans la zone de police d'Anderlecht. Ce quartier, il le connaît mieux que quiconque et son évolution n'a aucun secret pour lui. "Avant, on avait vraiment une criminalité qui était issue de notre bassin, tandis que maintenant, elle nous vient d'un peu partout", explique-t-il. "Avant, ce n'était pas difficile de reconnaître les auteurs, qui venaient des quartiers aux alentours. Maintenant, la criminalité vient de l'extérieur et elle est moins connue".

Patrouiller au quotidien avec les équipes sur le terrain dans l'unique but de le sécuriser, le rendre plus agréable : pas toujours facile humainement. "En tant qu'être humain, c'est difficile, parce qu'on voit la misère sociale, elle est inévitable. En tant que policier, les difficultés sont encore présentes. Derrière l'uniforme, la personne réagit également. On se retrouve face à des personnes démunies et on n'a pas toujours les outils pour aider ces personnes. On se sent impuissant".

Depuis plusieurs semaines, le quartier de la gare du midi est au centre de l'attention et son insécurité inquiète les autorités. Depuis samedi, et le renforcement policier, les efforts se poursuivent. "On voit que notre présence, ça fait fuir. Maintenant, il faut essayer de récupérer derrière et ne pas se contenter de repousser ailleurs".

Dimitri est un passionné, convaincu que le travail finira par payer. Il se lève tous les jours avec cet objectif en tête.