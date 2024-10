Sabine A., personnage principal d'un documentaire de Rosine Mbakam, menacée d'expulsion

Arrivée en Belgique il y a 13 ans, la Camerounaise Sabine Amiyeme est détenue depuis début octobre au centre fermé pour femmes de Holsbeek, et risque un rapatriement imminent. La réalisatrice Rosine Mbakam, notamment à l'origine du documentaire "Chez Jolie Coiffure" - sorti en salles en 2018 et qui retrace l'histoire de Sabine - pointe dans un communiqué une situation "profondément injuste" et appelle à la mobilisation afin d'éviter toute expulsion.