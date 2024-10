Un centre médical Croix-Rouge s'installe durablement à l'ancien hôpital Bordet

Le centre médical Croix-Rouge "Refugee Medical Point" déménage mardi dans l'ancien Institut Jules Bordet, indique l'ONG via un communiqué. Ce déménagement permet d'"officialiser un dispositif devenu essentiel, en attendant une réponse suffisante au manque de place d'accueil pour les demandeurs de protection Internationale". L'inauguration officielle aura lieu demain/mercredi.

Au plus fort de la crise de l'accueil, la Croix-Rouge ouvrait en 2023 à Pacheco le centre médical "Refugee Medical Point" (RMP) pour permettre aux demandeurs de protection internationale sans hébergement un accès aux soins. Plus de 8.000 consultations médicales ont été proposées l'an dernier, ainsi que 371 consultations psychologiques. Près de 2.000 personnes prises en charge ont été redirigées vers des spécialistes. En moyenne, le centre a accueilli 50 personnes par jour, détaille la Croix-Rouge.

Un an et demi après l'ouverture du centre médical, la crise de l'accueil est toujours présente, regrette l'ONG: "3.800 demandeurs de protection internationale attendent une place et n'ont d'autre choix que de vivre en rue ou dans des habitats très précaires".