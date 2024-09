Un couple vivant au square des milliardaires arrêté pour suspicion d'escroquerie

Deux suspects ont été interpellés fin août et placés en détention préventive pour suspicion de faux en écritures, blanchiment d'argent, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a fait savoir mardi le parquet de Bruxelles. Ils sont accusés d'avoir fait croire que leur situation financière était meilleure que dans la réalité afin d'obtenir des prêts et gruger des partenaires commerciaux.