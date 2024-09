Un ex-détenu de la prison de Haren témoigne de conditions de vie alarmantes: "Un détenu s'est jeté du troisième étage"

Dans la prison de Haren, les détenus semblent avoir pris le contrôle de l’établissement. Alors que la prison manque de personnel, des vidéos montrant des scènes incroyables font le tour des réseaux sociaux. Un ancien prisonnier a accepté de témoigner et de nous livrer ses conditions de détention. Il parle d’insécurité, de violence et d’agents pénitentiaires trop jeunes et peu formés.

La prison de Haren a été inaugurée il y a à peine deux ans. L'ancien détenu évoque un manque criant de personnel et leur absence de formation. "Il n'y a pas de personnel pour vous ramener au Palais. Combien de fois on ne m'a pas ramené au Palais de Justice, parce qu'il n'y avait pas de personnel? Alors, je rate mon audience et je suis reporté à deux mois de prison."

Selon notre témoin, les personnes malades seraient maltraitées. Il explique que les détenus ayant des problèmes psychiatriques ou de santé ne reçoivent pas les soins adéquats : "On a un système pour appeler les agents dans la cellule, une sonnette. Mais je vous le jure, quand on appuie, ils ne viennent jamais. Récemment, j'ai été admis comme quoi je suis diabétique, de type 2. Et là, je ne comprends plus rien. Quand on appelle les agents pour qu'ils viennent pour n'importe quoi, quand on était malade, quand on n'était pas bien, quand on a besoin d'un soin... Ils ne viennent pas. Des fois, ils viennent après 2 heures, 3 heures.", raconte-t-il.

Boufix livre son témoignage dans l'espoir de voir les choses s'améliorer pour les détenus et les gardiens de la prison de Haren.