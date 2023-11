Un homme de 74 ans porté disparu à Bruxelles après avoir quitté l'hôpital

La police fédérale a lancé un avis de recherche dimanche afin de retrouver un homme âge de 74 ans porté disparu depuis samedi à Bruxelles. Gilbert Nys a quitté l'hôpital universitaire UZ Bruxelles, situé avenue de Laarbeek à Jette, samedi vers 08h30 et ne s'est plus manifesté depuis.

Gilbert mesure 1m74, est de corpulence mince, a les cheveux et une moustache grisonnants. Il porte des lunettes et se déplace lentement. Il s'exprime en français et en néerlandais. Au moment de sa disparition, il portait des vêtements foncés et des chaussures de randonnée brunes de marque "Decathlon".

Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.