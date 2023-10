Un homme potentiellement armé aperçu dans le tram 7 à Bruxelles

"Plusieurs passagers ont aperçu un homme armé, selon eux, dans le tram 7 vers 08h30 ce matin", a déclaré le porte-parole de la Stib. "Cela s'est passé à la station de prémétro Georges Henri. Nous avons immédiatement prévenu la police qui est arrivée sur les lieux, à hauteur de l'arrêt George Henri. Mais entretemps, l'homme était déjà descendu. La police a ensuite interrogé les témoins. Les images des caméras de surveillance du tram et de la station de prémétro ont été remises aux forces de l'ordre. Et la circulation des trams a été interrompue pendant environ une demi-heure", ponctue-t-il.

Des sources proches de l'enquête rapportent, néanmoins, que le visionnage des images enregistrées par les caméras de surveillance ne montre rien d'alarmant à première vue.

"Après des événements comme celui que nous avons connu lundi (attentat terroriste à Bruxelles, NDLR), et lorsqu'il y a un appel à une vigilance accrue, il n'est pas anormal que nous recevions plus de signalements", souligne encore la police fédérale. "Chaque appel est pris au sérieux et fait l'objet d'une enquête, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait un danger ou une quelconque menace, à tous les coups."