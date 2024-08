Un projet de maison d'hôtes pour PMR au Sénégal cherche des donateurs

En 2020, l'ancien président a légué à son association 140.000 euros pour réaliser son rêve: "créer un lieu pour que les personnes handicapées belges puissent passer l'hiver au soleil", explique à Belga l'administratrice déléguée de Décalage, Anne Spilliaert. Après concertation, l'association a choisi le village de Gandiol-Nianing, au Sénégal, pour construire une maison d'hôtes complètement adaptée, ouverte aux PMR "de Belgique, du Sénégal ou d'ailleurs".

Les travaux ont pu débuter en 2021 grâce au legs de l'ancien président et aux dons des membres de l'association, qui ont réuni à eux seuls 10.000 euros. Le projet est aujourd'hui financé à 60%; c'est pourquoi l'association lance une collecte de fonds. "On n'est pas non plus dans le pur tourisme, mais dans l'intégration par les loisirs", précise Anne Spilliaert, qui témoigne de la difficulté à trouver des donateurs.