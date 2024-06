Une jeune patiente opérée du cœur via le foie aux Cliniques Saint-Luc

La jeune fille était atteinte d'une malformation cardiaque associant une dextrocardie - soit un cœur situé à droite dans le thorax - à une absence de veine cave inférieure et une malformation des valves entre les oreillettes et les ventricules. Plus récemment, elle avait présenté des épisodes fréquents de tachycardie résistant aux traitements habituels. L'opération visait à soigner cette arythmie.

Étant donné la complexité de la malformation cardiaque, il n'était pas possible d'utiliser la voie habituelle pour réaliser l'opération. Les médecins ont dès lors décidé d'emprunter une voie alternative pour accéder au cœur de la patiente, en passant par le foie. "Quelques cas ont déjà été décrits dans la littérature scientifique chez les adultes, mais cette procédure n'avait jamais été réalisée à cet escient chez un enfant", soulignent les Cliniques Saint-Luc.