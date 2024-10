Une soixantaine de personnes, dont des enfants, menacés d'expulsion à Woluwe-Saint-Lambert

Le collectif, qui rassemble des personnes sans-papiers et les soutient, occupe cet immeuble situé sur l'avenue George Henri depuis le 5 août dernier. Le bâtiment, vide depuis trois ans selon Zone Neutre, appartient à l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), qui regroupe 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec lesquels l'Union européenne (UE) entretient des relations privilégiées. Parmi ces États figurent le Zimbabwe, les Bahamas, la Côte d'Ivoire et la République du Congo, ou encore Cuba, la Jamaïque et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Après plusieurs tentatives de négociation, les occupants ont reçu un avis d'expulsion par courrier le 11 octobre dernier, les exhortant à quitter l'immeuble au plus tard le 22 octobre prochain. Les résidents et le collectif ont fait appel, mais craignent de ne pas avoir assez de temps pour mener à bien la procédure devant le tribunal. Lundi dernier, la police, accompagnée d'un huissier, s'est rendue sur place. Depuis, ils se rendraient régulièrement sur les lieux pour "intimider les habitants" et les pousser à quitter le bâtiment.