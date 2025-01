Une vingtaine de petits incendies criminels à Bruxelles, des troubles à Schaerbeek

Les pompiers bruxellois ont dû se déplacer à vingt reprises la nuit dernière pour des petits incendies criminels à travers la capitale. Lors de certaines interventions, les hommes du feu étaient accompagnés par la police, mais aucun incident ne s'est produit. La zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) a en revanche procédé jeudi après-midi à l'arrestation administrative de treize mineurs sur la place Verboekhoven, indiquent les forces de l'ordre et les pompiers vendredi, confirmant une information de Bruzz et Het Laatste Nieuws.

Jeudi après-midi, la police de la zone Bruxelles-Nord a à nouveau dû intervenir place Verboekhoven, à Schaerbeek, après qu'un appel à se rassembler eut été lancé sur les réseaux sociaux. On ignore encore la raison de cet appel mais, au fur et à mesure de l'après-midi et du début de soirée, de petits groupes de jeunes sont apparus et l'atmosphère s'est tendue.

"Nous avons fini par arrêter administrativement 13 mineurs pour assurer la sécurité et l'ordre public", indique-t-on au sein de la zone de police bruxelloise. Ils ont été libérés peu après et, vers 18h00, le calme était revenu sur place.