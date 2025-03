Violences à Anderlecht ce lundi: les deux personnes blessées par balles et au couteau privées de liberté

L'agression à l'arme blanche et le coup de feu tiré ont eu lieu lundi en début de soirée sur et près de la place du Conseil à Anderlecht, à deux pas de la station de métro Clemenceau.

Les deux jeunes hommes blessés lors d'une agression à l'arme blanche et par un coup de feu dans la commune bruxelloise d'Anderlecht lundi ont été privés de liberté, a indiqué le parquet de Bruxelles. Ce dernier a également saisi un juge d'instruction pour tentative d'assassinat. Les deux incidents seraient liés, toujours selon le parquet.

Lundi, vers 17h50, la police de la zone Midi a été informé d'un coup de feu sur la place du Conseil à Anderlecht. Sur place, les secours ont trouvé une victime, un jeune homme de 18 ans, blessée par balle au niveau de l'abdomen et dont les jours étaient en danger, a précisé le parquet. Au même moment, la police a également été informée d'une agression à l'arme blanche dans la rue du Chapeau.

"La victime est un homme de 26 ans", a détaillé le parquet, qui a encore ajouté que ses jours n'étaient pas en danger. Selon les premiers éléments de l'enquête, le parquet souligne que les deux faits seraient liés dans la mesure où le coup de feu a été tiré en réponse à l'agression à l'arme blanche.

"Le parquet a ordonné la privation de liberté des deux personnes, et a saisi un juge d'instruction pour tentative d'assassinat. Les suspects sont actuellement sous surveillance policière à l'hôpital. L'enquête est toujours en cours pour établir les circonstances exactes et le contexte des faits, et dans l'intérêt de l'enquête, le parquet ne fera pas d'autres commentaires", a-t-il encore ajouté.