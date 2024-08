Assita Kanko ne sera finalement pas candidate-bourgmestre à Vilvorde

Celle-ci a été réélue députée européenne en juin. Elle juge ce mandat incompatible avec un siège au collège échevinal de Vilvorde et sa vie de famille.

Cette ambition est remise à plus tard, a écrit Mme Kanko sur Facebook.

"C'est un choix positif pour ma famille en tant que mère célibataire et pour mon mandat au Parlement européen, dont je suis l'un des membres les plus actifs", a-t-elle déclaré. "Je m'engage en politique ouvertement, honnêtement et passionnément. Avec ce choix clair, je veux être honnête avec les électeurs".

Jan Anciaux sera la nouvelle tête de liste de la N-VA à Vilvorde. Âgé de 65 ans, M. Anciaux est actif en politique depuis 1982. Il a été échevin et président du CPAS à Vilvorde. Il est chef de file de la N-VA au conseil communal depuis 2019.

Lors des élections communales de 2018, la N-VA avait obtenu 12,4 % des voix à Vilvorde, soit quatre des 35 sièges. Elle siège depuis lors sur les bancs de l'opposition.