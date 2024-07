Gand s'active avant le lancement de ses Fêtes vendredi

A Gand, on s'affaire pour que les Fêtes de Gand (Gentse Feesten) puissent débuter vendredi. On monte les derniers podiums et on constitue d'importants stocks de boissons destinés aux centaines de milliers de visiteurs attendus durant la dizaine de jours que durera ce festival qui anime traditionnellement l'été gantois. Le coup d'envoi de la 53e édition des Fêtes de Gand sera donné vendredi soir avec la remise solennelle d'une clé en or.