Jamais eu autant d'embouteillages au nord du pays, surtout autour d'Anvers et de Bruxelles

L'ampleur des embouteillages n'a cessé d'augmenter ces dernières années avec un pic en 2018. Une légère diminution a ensuite été observée suivie d'une très forte baisse à partir de mars 2020 en raison de la crise du coronavirus. La moyenne des embouteillages sur 12 mois est repartie pour la première fois à la hausse en avril 2021 et le début de la crise sanitaire. Les files atteignent de nouveaux records depuis juillet 2023.

Les régions d'Anvers et de Bruxelles connaissent les embarras de circulation les plus importants contrairement à Gand et le reste de la Flandre, note encore Statistiek Vlaanderen.