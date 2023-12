La reine Mathilde à l'exposition "Dieric Bouts. Créateur d'images" au Musée M de Louvain

La reine Mathilde a pris le temps de s'attarder sur les différentes œuvres de l'exposition et s'est notamment arrêtée devant le "Triptyque de la descente de croix" et la "Cène", deux des plus grandes œuvres de Dieric Bouts. Le conservateur Peter Carpreau l'a guidée à travers les salles du musée, qui reflètent l'importance transhistorique du peintre. Ses œuvres y sont en effet juxtaposées à des images contemporaines, démontrant que l'artiste est toujours pertinent à l'heure actuelle.

"Je trouve cela tellement unique et intéressant", a déclaré la Reine au cours de la visite. Elle a réagi avec beaucoup de fascination et a posé de nombreuses questions, comme l'a remarqué Peter Carpreau: "La reine visite régulièrement les expositions. Il m'a semblé qu'elle avait une certaine connaissance préalable de Dieric Bouts et du monde de la peinture. Pour le musée, sa visite représente une reconnaissance et renforce le moral de l'équipe".