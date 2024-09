La ville de Gand demande à récupérer une lettre historique de la reine Elizabeth I

La Ville de Gand a déposé une demande officielle auprès de la maison de vente aux enchères Lyon & Turnbull, basée à Édimbourg, afin d'empêcher la vente d'une lettre envoyée en 1578 par la reine d'Angleterre Elizabeth I au Gantois Jan van Hembyse. La lettre, d'une valeur estimée entre 14.000 et 18.000 livres sterling (entre 16.500 et 21.000 euros environ), doit être vendue aux enchères jeudi prochain.

Le document, rédigé en français et daté du 30 décembre 1578, a été remis personnellement à Jan van Hembyse par l'envoyé anglais Daniel Rogers, selon des recherches historiques. À l'époque, le Gantois était échevin de la Keure (un type d'échevin qui exerçait des fonctions administratives à Gand, ndlr). Dans sa lettre, la reine d'Angleterre lui demande que les nobles catholiques emprisonnés à Gand depuis plus d'un an bénéficient d'un procès équitable.

Sur base de principes archivistiques, la lettre appartient aux archives de la ville, selon les autorités gantoises. Ces dernières espèrent dès lors que la vente aux enchères soit reportée ou annulée, jusqu'à ce que des recherches plus approfondies aient été réalisées.