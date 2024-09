Le commissaire de police soupçonné du viol de deux femmes sera jugé le 21 novembre

Une femme de 32 ans a d'abord déposé une plainte contre le commissaire J.R. en juin 2019. L'homme, qui travaille comme conseiller politique à la commission permanente de la police locale, avait assisté un mois auparavant, en mai 2019, à un séminaire de deux jours dans un hôtel de Machelen, d'une entreprise assurant la maintenance d'un système de communication numérique. La femme de 32 ans était une employée de cette société et, selon elle, le commissaire l'avait suivie dans sa chambre d'hôtel le soir et l'y avait violée.

Au cours de l'enquête sur ce viol présumé, un second fait qui se serait déroulé en 2014 a fait surface. Les enquêteurs ont interrogé les anciennes partenaires du commissaire J.R., et l'une d'entre elles a déclaré avoir également été victime d'agressions sexuelles. La femme et le commissaire avaient vécu ensemble pendant un certain temps, et des années après leur rupture, ils s'étaient retrouvés par hasard lors d'une réunion. Le commissaire J.R. l'a invitée au restaurant, mais dans le parking de l'établissement, il l'aurait agressée sexuellement.