Le mois d'août a attiré davantage de touristes à la Côte que l'année dernière

La chaleur et le soleil du mois d'août ont attiré davantage de touristes à la Côte que l'année dernière. Que ce soit pour une journée ou pour y passer la nuit, indique vendredi l'office de tourisme provincial Westtoer. En juillet et août, quelque 10,5 millions de nuitées ont été enregistrées, soit 3% de plus que l'année passée.

En août, Westtoer rapporte une augmentation de 11% des nuitées par rapport à l'année dernière. Le pic a été atteint le week-end des 10 et 11 août, avec 475.000 nuitées et 360.000 touristes d'un jour. Le week-end prolongé du 15 août a également vu défiler les visiteurs. En quatre jours, 975.000 nuitées et 450.000 touristes d'un jour ont été enregistrés, un succès pour le secteur touristique.

Sur l'ensemble des mois de juillet et août, Westtoer a compté 10,5 millions de nuitées, soit 3% de plus que l'année dernière. Le nombre de touristes d'un jour a grimpé de 10%, à 5,8 millions. Les touristes étrangers ont également été plus nombreux, avec 6% de nuitées supplémentaires.