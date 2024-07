Le musée d'Audenarde consacrera une exposition à Marguerite de Parme à l'automne

Audenarde, la ville natale de Marguerite de Parme, accueillera du 21 septembre 2024 au 5 janvier 2025 une exposition consacrée à la fille de Charles Quint et de Johanna Van der Gheynst. "Marguerite. La fille de l'empereur entre pouvoir et image" sera abritée au sein du MOU, le musée d'Audenarde lui-même installé dans l'Hôtel de Ville, et rassemblera des portraits et des objets luxueux que Marguerite chérissait ou qu'elle avait commandés.

L'exposition permettra aux curieuses et aux curieux d'en apprendre davantage à propos de celle qui fut gouvernante des Pays-Bas de 1559 à 1567, à la veille de la Guerre de Quatre-vingts ans, qui aboutira à la scission des Pays-Bas. Marguerite de Parme était par ailleurs une personnalité de la haute société italienne, une véritable passionnée d'art et une mécène. "Il était grand temps de donner à ce personnage fascinant la place qui lui revient dans l'histoire", selon le MOU.

Peintures, dessins, tapisseries, miniatures, pièces d'orfèvrerie, argenterie et vitraux plongeront les visiteuses et visiteurs dans l'art et la culture du XVIe siècle, une époque agitée aux Pays-Bas et en Europe. La période faste de la première moitié du siècle débouchera en effet sur une ère de tensions et de révoltes religieuses, économiques et politiques croissantes.