Le SMAK met face à face les collections de Jan Hoet et d'un couple de collectionneurs

L'exposition "Private Passion X Public Duty" explore les similitudes et les différences entre la politique d'acquisition de Jan Hoet et la collection d'art du neuropsychiatre gantois Roger Matthys (1920-2016) et de son épouse Hilda Colle (1919-2004).

"Le Dr Roger Matthys a été l'un des fondateurs de l'Association pour le musée d'art contemporain (V.M.H.K.), une organisation qui s'est efforcée de créer son propre musée et d'acheter elle-même des œuvres d'art. En tant que président de l'association de 1974 à 1979, il a exercé une grande influence sur la politique d'acquisition du V.M.H.K. Sa collection privée comprenait de nombreux artistes qui ont été exposés ou achetés par le musée", souligne le SMAK.