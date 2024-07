Les activistes de la KULeuven autorisés à poursuivre leur occupation par la justice

Mercredi, le tribunal a toutefois rendu une réponse négative. Selon l'instance judiciaire, il n'a pas été démontré que la possibilité pour les employés de la KULeuven de se rendre au travail était entravée et il n'a pas non plus été prouvé que le bâtiment avait été dégradé par les occupants.

En outre, rien n'indique que l'occupation ne se déroulait pas de manière pacifique et qu'elle empêche l'université de mener à bien sa mission d'enseignement et de recherche. "La demande d'expulsion et d'interdiction de réoccupation est disproportionnée", a dès lors déclaré le tribunal.

Les activistes pourront donc poursuivre leur occupation, à condition de respecter certaines règles. Ils devront notamment se limiter à l'espace situé au rez-de-chaussée du bâtiment et signaler chaque jour le nombre de personnes qui passeront la nuit sur place. De plus, l'intégrité physique de tous les participants doit être garantie et l'action doit rester respectueuse. Si le groupe ne respecte pas ces conditions, des astreintes de 50 euros par personne et par infraction lui seront réclamées.