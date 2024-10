Onze personnes comparaissent pour un trafic de drogue entre la Belgique et le Royaume-Uni

Onze personnes ont comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Courtrai pour leur participation présumée à un trafic de drogue à grande échelle mené entre la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Des stupéfiants pour une valeur totale de plus de 20 millions d'euros avaient été retrouvés dans un Airbnb à Staden, en Flandre occidentale.

C'est un coup de téléphone anonyme qui avait mis la police sur la piste des trafiquants. Des caisses étaient déchargées d'une camionnette de location sur un parking de la zone industrielle de Gullegem (une section de la commune de Wevelgem), afin d'être chargées dans un camion arborant une plaque d'immatriculation anglaise. Dans ces caisses, les enquêteurs ont découvert 11 kg de cocaïne. En consultant l'historique du véhicule de location, ils sont remontés jusqu'à un logement proposé sur la plateforme Airbnb à Staden. Une perquisition dans cette location a mis au jour une centaine de kilogrammes de cocaïne, plus de 60 kg d'héroïne et 480 kg de kétamine, pour une valeur totale de 21 millions d'euros.

La bande a effectué au moins dix transports, d'après l'enquête.

Selon le parquet, Ronald C. était le chef de la section implantée en Europe continentale, tandis que Matthew Q. organisait ce commerce illicite depuis l'étranger. Les deux hommes risquent jusqu'à 10 ans de prison et une amende de respectivement 10.000 euros et 20.000 euros. Le second a en outre déjà été condamné aux Pays-Bas à quatre ans d'emprisonnement pour des faits similaires, a souligné le procureur.