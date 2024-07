Queens of the Stone Age annule une partie de sa tournée européenne, Pukkelpop pas menacé-2

Queens of the Stone Age annule une partie de sa tournée prévue en Europe. Josh Homme, le leader du groupe de rock américain, doit rentrer aux États-Unis pour se faire opérer d'urgence, a indiqué le groupe mardi via son compte Instagram. Les concerts sont annulés jusqu'au 27 juillet. Queens of the Stone Age devrait donc pouvoir se produire le 18 août à Kiewit en clôture du festival Pukkelpop. "Normalement, le concert au Pukkelpop ne sera pas compromis parce que le groupe se produira également dans d'autres festivals. Tout se déroule comme prévu", a déclaré Frederik Luyten, porte-parole du Pukkelpop.