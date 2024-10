TIRLEMONT: la liste menée par un professeur de la VUB bouleverse l'échiquier politique

Avec 31% des voix, ce spécialiste des relations internationales a dépassé la liste de la bourgmestre sortante Katrien Partyka (CD&V) qui ne recueille que 18,5% des suffrages.

Le professeur a expliqué qu'il visait 10 à 15% des électeurs, soit environ six sièges. "Durf" a dépassé cette ambition avec 13 sièges sur 33. "C'est irréel", a réagi l'intéressé dimanche soir. "Je suis sans voix. Nous sommes partis de nulle part et nous sommes arrivés à ce résultat en un an et demi".