Trois mineurs volent une voiture à Deurne et provoquent un grave accident: "Sur les images de la caméra on voit leur mode d’action"

Un accident spectaculaire a été provoqué par trois jeunes de 13, 15 et 16 ans à Deurne, au volant d'une voiture. Ils sont grièvement blessés.

Les faits se sont déroulés dimanche. En début d’après-midi, trois jeunes font irruption sur un parking privé du côté de Deurne, une commune de la province d’Anvers. Ils sont visiblement à la recherche d’un véhicule et finissent par monter dans l’un deux. Sur les caméras de surveillance du parking, on peut apercevoir ces jeunes rouler à très vive allure avant de s’encastrer violemment dans un poteau.

"Sur les images de la caméra (de surveillance), on voit leur mode d’action. Ils se sont ménagés un trou dans le grillage en le coupant et le tirant. Ils ont pu ainsi accéder au parking sans être vu par le système de sécurité", s'étonne Koen Van Den Bergh, COO du groupe Beerens, propriétaire du parking et du véhicule, intérrogé par nos confrères de VTM.