Un enseignant accusé d'abus sur un enfant de 5 ans à Strombeek-Bever: l'école restera à nouveau fermée mercredi

L'école Sint-Jozef de Strombeek-Bever, près de Grimbergen en Brabant flamand, restera fermée pour la deuxième journée consécutive demain/mercredi, ont indiqué mardi le pouvoir organisateur et la commune. Des parents ont en effet porté plainte contre un enseignant qui aurait abusé de leur enfant de 5 ans.

Les parents de l'enfant ont déposé plainte vendredi contre l'enseignant et devaient être entendus lundi matin par la direction de l'école. Des appels à manifester ont toutefois commencé à circuler pendant le week-end sur les réseaux sociaux et lundi, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant les portes de l'établissement scolaire, selon le journal Het Nieuwsblad. À telle enseigne que Eddy Van de Velde, le directeur du pouvoir organisateur, et le bourgmestre de Grimbergen, Bart Laeremans, ont lancé un appel au calme et demandé d'attendre les résultats de l'enquête.