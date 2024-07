Un saut en parachute tourne mal à Diest: une femme de 65 ans perd la vie, son instructeur gravement blessé

Son instructeur est gravement blessé et a été transporté à l'hôpital, a confirmé le bourgmestre de Diest, Christophe De Graef.

"A quelques mètres du sol, le parachute d'un tandem s'est affaissé, entraînant un atterrissage brutal. Le moniteur de tandem et la passagère ont été gravement blessés. La passagère, âgée de 65 ans, a été réanimée pendant un certain temps, mais est décédée sur place. L'instructeur, un jeune homme très expérimenté, a été transporté à l'hôpital avec de graves blessures. L'enquête est confiée à la police de Demerdal et au bureau du procureur. Nous présentons d'avance nos condoléances à la famille touchée", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.