Viaduc de Vilvorde: des contrôles supplémentaires visant les poids lourds ce week-end

La police de la route effectuera ce week-end des contrôles supplémentaires visant les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui s'engagent sur le viaduc de Vilvorde via le ring intérieur de Bruxelles (direction Zaventem).

Depuis le 9 août, du vendredi 23h00 au lundi 04h00, une interdiction de passage s'applique aux véhicules lourds (+3,5 tonnes) sur le viaduc de Vilvorde (ring intérieur) en raison du chantier en cours.

"Malgré une signalisation claire et en dépit de la prévention et des contrôles que la police de route a menés les week-ends précédents, des chauffeurs de bus, autocars et de poids lourds choisissent d'ignorer cette interdiction. En conséquence, des contrôles supplémentaires auront lieu ce week-end", explique la police de la route.