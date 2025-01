44 heures de travail et des surprises cachées: l'affiche du carnaval de Binche 2025 enfin dévoilée

Un moment toujours très attendu et solennel, dévoiler l'affiche du prochain carnaval. Cette année, c'est Mathilde Louche qui a remporté le concours d'affiches. Sa réalisation est une référence au passé. "Je me suis inspirée des premières affiches du carnaval, celles du siècle dernier en tout cas. Mon objectif, c'était de mettre en avant toute la tradition du carnaval et d'avoir ce petit côté vintage, historique", raconte-t-elle.

À lire aussi Le Carnaval de Binche 2024 s'est clôturé dans la nuit de mardi sur un bilan très positif

Cette jeune Binchoise, diplômée en graphisme, a dissimulé des acteurs et éléments du carnaval dans sa réalisation. Un grelot ou encore du mimosa, la fleur du carnaval. "C'est 44 heures de travail et de répéter 50 fois les mêmes trucs jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous convient", explique la jeune infographiste.