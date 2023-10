"En 15 minutes, c'est fracturé et le gasoil est pris": les réservoirs des camions de Giuseppe sont de plus en plus siphonnés

Giuseppe est gérant d'une entreprise de transport. En 2 mois, 4 camions ont subi des vols de carburant. "Le voleur se gare à l'avant du camion comme s'il était stationné", explique-t-il. "Ensuite, il force le réservoir avec un outil."

Le réservoir est donc fracturé et vidé. En un an, la société a perdu plus de 5.000 euros en comptant le carburant volé et les réparations. L'installation d'un système anti-vol ne décourage même pas les voleurs. "En 15 minutes, c'est fracturé et le gasoil est pris", dit Guiseppe. "Ce sont des professionnels, c'est un business."