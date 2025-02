"On en trouve 10 par an": découvrez la nouvelle acquisition de Marc Coucke pour Pairi Daiza… et son prix

Les visiteurs de Pairi Daiza pourront s'engager dès le 8 février, jour de l'ouverture de la saison 2025, dans un nouveau "monde" pour un voyage à travers le temps. Le parc animalier propose une exposition sur la préhistoire et les dinosaures.

Vulcain. C'est la nouvelle acquisition du multimillionnaire Marc Coucke. Le squelette d'un apatosaure de 150 millions d'années. C'est le quatrième dinosaure que s'offre le copropriétaire de Pairi Daiza. Et force est de constater qu'il n'est pas le seul à succomber à la "dinomania".

Il faut compter trois ans entre le moment où l'on trouve le dinosaure, où l'on va le déterrer, où l'on va le nettoyer et puis l'assembler. Les millionnaires se les offrent comme un rêve d'enfant, mais également comme un véritable placement financier.

"Il y a de plus en plus de gens, d'institutions qui sont à la recherche de beaux squelettes de dinosaures. Il y en a au maximum dix par an qui sont trouvées. Je suis très fier qu'on puisse mettre ça à la disposition, pas uniquement du grand public, mais aussi des chercheurs, des scientifiques, des paléontologues", nous a confié l'acquéreur.