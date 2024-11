Gros déménagement à Charleroi: 400 patients transportés dans un nouvel hôpital, 1.000 lits déplacés

Plusieurs centaines de patients vont être transférés vers ce nouvel établissement. Le transfert du matériel a lui débuté depuis plusieurs jours et il faut coordonner chaque opération pour garantir la bonne prise en charge des patients.

Un gros déménagement a lieu ce matin à Charleroi. En effet, le transfert de plus de 400 patients du Grand hôpital de Charleroi débute : cinq cliniques fusionnent pour s'installer dans le tout nouveau site "Les Viviers", à Gilly.

Une quarantaine de camions sont mobilisés depuis plusieurs jours pour transporter environ 7.500 mètres cubes de matériel, notamment des frigos qui contiennent des médicaments.

Avec plus de 1 000 lits et 26 salles d'opération, les déménageurs ont beaucoup de travail. "Il y a de tout : des choses légères, d'autres plus lourdes. Ce sont des machines qui coûtent très cher, c'est pour ça que nous avons déployé une grosse équipe", explique Jawad.