Horrible découverte à Farciennes: une tête humaine flottait dans un canal, les pompiers sont intervenus

Une découverte des plus macabres a été faite ce mercredi après-midi. Selon nos informations, confirmées par la police locale et le parquet, une tête humaine flottante a été retrouvée à Farciennes, rue Francisco Ferrer. "Le parquet de Charleroi précise que ce mercredi 12 mars aux alentours de 15h, un batelier a constaté qu'une tête humaine flottait sur la surface de la Sambre à la hauteur de la rue Francisco Ferrer à Farciennes, et a immédiatement contacté les services de police", indique le parquet de Charleroi par communiqué.

Le parquet ajoute également qu'un examen médico-légal est prévu en fin de journée. À ce stade, l’identité de la victime reste inconnue. Le DVI (service d’identification des victimes) a été mandaté afin de tenter d’identifier la victime.

À lire aussi Deux personnes tuées et une autre blessée dans une maison de repos: le suspect de 90 ans devrait être interné