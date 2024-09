"La personne est entrée et l'a giflé": un conducteur TEC a été agressé mardi, une grève émotionnelle est en cours dans le Hainaut

Que s'est-il passé?

Selon Michel Kovaric, conducteur de bus et délégué CGSLB, l'agression a été très rapide. "Le conducteur a ouvert la porte, la personne est entrée, l'a giflé et ressorti en arguant qu'il n'y avait pas assez de bus ou les bus étaient en retard sur sa zone", raconte-t-il. "C'est totalement gratuit. Il n'y a rien à dire de plus, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de cette personne."

Le délégué syndical souligne la crainte des conducteurs. "On remarque beaucoup d'agressions physiques, mais également des agressions verbales qui sont quasiment quotidiennes, des noms d'oiseaux qui circulent, c'est assez désagréable", soupire-t-il.

Gros impact

À Mons, 15% des voyages sont assurés. À Eugies, 1 bus sur 10 est sorti du dépôt. 5% seulement des bus circulent dans la région du centre. Enfin, le Hainaut Occidental lui est moins impacté avec 75% des voyages qui restent assurés.