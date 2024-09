Nouvelle agression d'un chauffeur de bus: "Il faut aggraver la peine", souhaite le porte-parole du TEC

L'agression d'un chauffeur TEC à Trazegnies mardi est la deuxième depuis la rentrée. En 2023, il y a eu 150 agressions. Et pour 2024, de janvier à juillet, 108 quand on compte toutes les provinces. Stéphane Thiery, directeur Marketing et Mobilité ainsi que porte-parole du TEC, regrette évidemment ces chiffres élevés. "On voit beaucoup trop d'agressions", dit-il. "Ce n'est pas l'apanage du TEC, on regarde sur l'ensemble du territoire. On travaille beaucoup à quatre opérateurs sur cette question. C'est en augmentation partout, de manière anormale depuis 2015. Ça devient un phénomène de société."

Comment empêcher cette violence?

Stéphane Thiery évoque les campagnes de sensibilisation pour diminuer ces agressions. "Mais aussi sur l'accompagnement de nos conducteurs, sur des moyens technico-préventifs aussi", dit-il. "L'ensemble de nos bus sont dotés de caméras et tout est filmé. Certains arrêts aussi. On ne peut pas le prendre à bras-le-corps tout seul. Il faudra d'autres acteurs avec nous et notamment qui vont utiliser ces images et qui vont nous aider à améliorer ces chiffres."