Le bourgmestre de Lobbes se fait flasher... dans sa propre commune: il conseille à tous de contester l'amende

À Lobbes, dans le Hainaut, c'est un radar LIDAR qui suscite la polémique. Un radar situé dans une zone où la vitesse est parfois limitée à 30 km/h et parfois à 50. Une subtilité que l'appareil ne semble pas prendre en compte. Résultat, le bourgmestre qui s'est lui-même fait flasher conseille aux citoyens de contester les PV.

Dans les faits, ces radars LIDAR sont octroyés aux zones de police plusieurs fois par an. Elles déterminent les vitesses selon des priorités de sécurité routière. Les réglages sont donc demandés par les zones, mais il semble délicat de gérer des changements de tolérance sur une même journée.

Cette situation étonnante, le bourgmestre ainsi qu'une centaine d'autres automobilistes la doivent à ce radar LIDAR, calibré sur 30 km/h. Il n'a donc pas tenu compte des heures non scolaires. Le bourgmestre veut comprendre et a demandé un rapport à la zone de police.

"C'est plus compliqué parce que ça demande une intervention sur l'informatique du LIDAR et donc de changer les données de départ. Et aujourd'hui, je ne connais pas de système automatisé, couplé avec un panneau variable tel que celui-là, qui permettent instantanément de changer les vitesses en fonction que le panneau, le signal soit allumé ou pas", assure Philippe Borza, chef de corps de la zone de police Châtelet/Aiseau-Presles/Farciennes. La zone de police de Binche-Anderlues-Lermes parle d'une erreur technique dans ce dossier. Cette situation est peut-être une exception. Les automobilistes verbalisés devraient profiter d'une certaine clémence.