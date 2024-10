Les Urban Youth Games feront étape à La Louvière les 17 et 18 octobre

Les Urban Youth Games feront leur retour les 17 et 18 octobre prochains à La Louvière (Hainaut), sous le signe de l'inclusion et de la solidarité. Durant ces deux journées, les jeunes de La Louvière auront l'occasion de s'initier au judo, à l'ultimate frisbee ou encore au cécifoot.

Organisé en collaboration avec la Ville de La Louvière, cet événement gratuit invitera plus de 1.500 jeunes de 5e et 6e années primaires à se rassembler autour des valeurs olympiques et du "vivre-ensemble".

Au cours de l'évènement, les participants auront l'opportunité "d'élargir leurs horizons en s'initiant à différentes disciplines sportives dans un cadre collaboratif, mixte et inclusif" et feront la connaissance "d'autres enfants issus de milieux divers", souligne l'organisation.