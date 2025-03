Un détour de... 290 kilomètres: l'effondrement du pont à Houdeng va avoir de lourdes conséquences pour ce secteur

L'enquête sur les causes de l'effondrement du pont à Houdeng (La Louvière) pourrait longue. Conséquence: le trafic fluvial sur le canal du Centre ne reprendra pas avant un certain temps.

L'effondrement du pont à Houdeng (La Louvière) ce jeudi, a fait un mort et deux blessés. Erreur humaine ou accident ? L'enquête pour le déterminer s'annonce longue, il faudra des mois d'expertise pour clarifier les causes et les responsabilités.

Le passage sous le pont de l'E42 ne sera rouvert qu'après les expertises et, forcément, après avoir retiré tous les gravats qui sont tombés dans le canal. Soit, dans plusieurs mois.

Les bateliers devront donc faire un détour important. Il leur est conseillé de passer par l'Escaut, la Flandre, et puis Bruxelles pour enfin redescendre sur Charleroi. Ce détour est un détour de 290 kilomètres et demande 42 heures de navigation supplémentaire.

"Les logisticiens doivent faire parvenir les marchandises à destination et donc ils vont certainement et malheureusement opter pour le transport routier au détriment du transport fluvial et on sait que convaincre les opérateurs logistique de se tourner vers le fluvial c'est un travail de longue haleine. Donc, les trafics perdus sont parfois difficilement récupérables", déplore Frédéric Swiderski, président de la Fédération wallonne de batellerie.