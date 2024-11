Un prix divisé par 10: la ville de Mons propose des caveaux... d'occasion

Le prix des caveaux peut atteindre 10.000 euros. Mais pour un caveau d'occasion, cela revient presque 10 fois moins cher. C'est la proposition faite par la ville de Mons. Sont concernés les monuments les plus anciens du cimetière. Lorsque la concession n'est pas renouvelée, la ville récupère les sépultures et exhume les corps pour ensuite revendre l'emplacement.

"Franchement, ça ne me dérange pas. C'est comme si je prenais la maison de quelqu'un d'autre, et on perpétue le monument", commente une habitante que nous avons sondée. Un autre ajoute: "Tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans un caveau."