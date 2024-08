Un quartier évacué à Gilly à cause d'une fuite de gaz: l'intervention fut délicate

Frayeur à Gilly (Charleroi) ce mercredi soir. Les pompiers sont intervenus en urgence pour une fuite de gaz et une possible explosion dans une maison située sur la chaussée de Fleurus.

Toujours selon la DH, il n'était pas possible de couper le gaz, à cause d'un effondrement partiel. Cela pourrait être dû à une petite explosion de gaz, sans confirmation à l'heure actuelle. La voûte de la cave s'est brisée, provoquant un risque d'effondrement de tout le bâtiment. Le compteur a été arraché du mur, ce qui a accentué la fuite.

Les services de secours ont été appelés ce mercredi vers 22h30 à la chaussée de Fleurus à Gilly. Selon nos confrères de la Dernière Heure, il y avait une odeur de gaz dans une des maisons. Les services d'Ores, les pompiers et la police étaient présents.

Il n'y a aucun blessé, mais les dégâts matériels sont importants. Le quartier a été bouclé le temps de l'intervention. Une grue a été utilisée pour creuser une tranchée et couper dans les canalisations, explique le quotidien. Les maisons à proximité ont été évacuées, par sécurité, et l'électricité et le gaz ont été coupés.

Le problème a été résolu vers 1 heure du matin. Les habitants ont pu rentrer chez eux, mais pas ceux de la maison concernée. Ils ont été relogés ailleurs.