Accident sur la ligne Liège-Bruxelles: un train percute une voiture à Corswarem

La circulation des trains a été suspendue lundi soir après une collision à un passage à niveau à Corswarem (Berloz). Des navettes de bus seront mises en place entre Landen et Waremme.

La circulation des trains était interrompue lundi soir entre Landen (Brabant flamand) et Waremme (Liège) à la suite d'une collision entre un train et une voiture au passage à niveau de Corswarem (Berloz), a fait savoir le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Plus aucun train local ne roulait entre ces deux gares, mais quelques trains IC reliant Liège à Bruxelles pouvaient emprunter l'axe réservé aux trains à grande vitesse.

L'accident s'est produit vers 19h40 rue de la Station à Corswarem, entre un train reliant Liège à Knokke et une voiture. On ignore combien d'occupants se trouvaient à bord du véhicule et leur état de santé.

Les secours sont arrivés sur place. La SNCB va mettre en place des navettes de bus entre les deux gares.