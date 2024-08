Bonne nouvelle à Liège: le tunnel de Cointe va bientôt rouvrir

Depuis le début de l'été, une centaine d'ouvriers rénovent ce tunnel d'un kilomètre et demi, vieux de 24 ans. Le budget pour ces travaux ? 85 millions d'euros. Il fallait notamment remplacer une partie des 260 caméras, ainsi que l'éclairage, les détecteurs d'incendie et de pollution. Au plafond, des plaques anti-feu sont installées.

"On a installé environ 19 000 mètres carrés de plaques, ce qui équivaut à environ 3 terrains de football, soit 5 400 panneaux. Un autre point vraiment important est l'éclairage : environ 800 appareils LED ont été mis en place. De plus, pour respecter le nouveau règlement RGE, nous avons installé environ 4,6 km de passerelles à câble", précise Kevin Péters, adjoint au responsable d'exploitation SPW Mobilité et Infrastructures.