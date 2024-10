Comment la commune d'Oreye est-elle devenue "un petit paradis fiscal", selon son bourgmestre?

Les dépenses communales y ont augmenté de 11% en 2023. Comment le bourgmestre a-t-il envisagé de réduire les coûts et généré des recettes supplémentaires? "La commune d'Oreye est un petit paradis fiscal, il faut le dire", avoue Jean-Marc Daerden. "Nous sommes la commune la moins taxée Huy-Waremme puisque notre IPP (impôt des personnes physiques) est à 6,9%. Cette année, on n'a plus de dette, on a remboursé notre dernier prêt et on a un boni de 3,5 millions d'euros en banque, donc tout va bien."



Comment la commune est-elle parvenue à un tel résultat ? "On n'a rien fait de plus que les autres", assure l'élu. "On achète les choses sur fonds propres", rappelle-t-il en donnant pour exemples l'acquisition d'un terrain communal, de l'agence Belfius ou la rénovation de la voirie. "On a géré correctement, je pense que c'est la solution, on a bien anticipé l'avenir", poursuit-il tout en nuançant: "C'est vrai qu'on a un bas de laine que l'on peut nous reprocher, mais il y a encore beaucoup de projets à venir qu'il faut financer et à Oreye on aime bien financer sur fonds propres."